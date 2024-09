L’ex attaccante Nicola Ventola consiglia al centrocampista di iniziare a pensare ad un cambio di squadra.

Nel mondo del calcio, dove la competizione è spietata sia in campo che fuori, il dilemma tra restare in una grande squadra senza ottenere il minutaggio desiderato o cercare nuove opportunità altrove è una scelta difficile per molti giocatori. Questa diatriba si riflette chiaramente nelle parole di Nicola Ventola, ex attaccante che ha recentemente condiviso il suo punto di vista sulla situazione di Davide Frattesi.

Il punto di vista

Nicola Ventola, parlando a Viva el futbol, ha espresso preoccupazione per la situazione professionale dell’ex Sassuolo. Ventola condivide la sensazione di frustrazione che può derivare dal non giocare regolarmente, nonostante si sia un elemento centrale della squadra.

Davide Frattesi

Il consiglio

Secondo l’ex attaccante, Frattesi si trova in un punto cruciale della sua carriera e perciò gli suggerisce che, sebbene possa essere accettabile tollerare un ruolo marginale per un breve periodo, soprattutto in una grande squadra come l’Inter, è fondamentale che valuti attentamente le proprie prospettive future. Ventola consiglia a Frattesi di considerare l’idea di un trasferimento se la situazione non dovesse evolvere a suo favore.

Scenari futuri

Il centrocampista non ha mai fatto polemiche finora: solo questa estate c’è stato un colloquio in cui il suo agente ha chiesto delucidazioni sull’impiego del suo assistito ai dirigenti dell’Inter. In nerazzurro finora viene ritenuto una sorta di dodicesimo uomo ma le cose potrebbero migliorare per via del numero incredibile di partite che i nerazzurri devono affrontare.

