I nerazzurri quasi certamente acquisteranno un nuovo difensore centrale in vista della prossima stagione.

L’Inter non si ferma mai nella ricerca di nuove strategie per rafforzare la propria rosa. Proprio in quest’ottica, i riflettori si accendono sul possibile arrivo di un rinforzo difensivo che potrebbe portare nuova linfa nella compagine nerazzurra.

La situazione

Il club meneghino ha già iniziato a pianificare le mosse per il prossimo calciomercato, con particolare attenzione al settore difensivo. Dopo una sessione estiva di trasferimenti che ha visto l’Inter operare in modo mirato, la dirigenza si proietta già verso il futuro per continuare a tenere alta la competitività della squadra. La difesa, in particolare, emerge come uno dei reparti da rafforzare, nonostante la squadra possa ancora contare sull’ossatura portante dell’anno dello storico Scudetto.

Ricambio generazionale

Con Francesco Acerbi e Stefan de Vrij in scadenza di contratto, la necessità di infondere nuovo vigore nel reparto arretrato diventa impellente. In questo scenario emerge il nome di Jaka Bijol, difensore sloveno dell’Udinese già oggetto di interesse da parte dei nerazzurri e di altri importanti club europei. La sua esperienza in Serie A ed il fatto che sia abituato a giocare in una difesa a 3 lo rendono un candidato ideale per i nerazzurri.

La possibile proposta

Sebbene sia prematuro fare ipotesi concrete, Inter Live sostiene che Marotta e Ausilio stiano pensando di inserire nell’affare il cartellino di Giovanni Fabbian per abbattere la richiesta dei friulani di almeno 20 milioni di euro.

