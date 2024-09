Dopo quasi un anno di trattative sembra finalmente essere arrivata a conclusione la trattativa per il rinnovo del laterale olandese.

L’Inter si sta preparando alla gara di Monza, prima di una serie di 3 partite molto impegnative; nel frattempo arrivano ottime notizie per quel che riguarda il mercato.

Un ritorno atteso

Inzaghi attende con impazienza il rientro dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali, tra questi spiccano i nomi di Lautaro Martinez e Denzel Dumfries. Quest’ultimo, ieri andato in goal con la maglia della Nazionale olandese, torna con ulteriori buone notizie riguardanti la sua situazione contrattuale con il club nerazzurro.

Denzel Justus Dumfries

Verso il rinnovo

Le trattative per il rinnovo del contratto di Dumfries hanno visto una svolta positiva. Sky Sport ha riferito che l’accordo è ormai vicino, con solo alcuni dettagli burocratici ancora da limare. La possibilità di trovare un’intesa sembrava remota all’inizio della scorsa stagione, poi però le divergenze economiche sono state appianate grazie anche ad un bel passo dell’entourage dell’olandese verso i nerazzurri.

Condizioni economiche vantaggiose

Il nuovo contratto in serbo per Dumfries prevede un ingaggio annuo di circa 4 milioni di euro, cifra analoga a quella di Federico Dimarco. Tuttavia, una particolarità del rinnovo di Dumfries sta nella sua eleggibilità per il decreto crescita, un’opportunità che permetterà all’Inter di beneficiare di una notevole riduzione del carico fiscale legato al salario del giocatore. Non viene menzionata al momento l’esistenza della clausola rescissoria.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG