I nerazzurri giocheranno in Arabia Saudita nei primissimi giorni del 2025: i dettagli.

L’Arabia Saudita si appresta nuovamente ad ospitare uno degli appuntamenti più attesi dai tifosi italiani e non solo, la Supercoppa Italiana. Quest’anno, però, c’è una novità significativa riguardante le date dell’evento, che si svolgerà all’inizio dell’anno, precisamente tra il 2 e il 6 gennaio, con una programmazione che anticipa di pochi giorni l’equivalente competizione spagnola.

La date

Il calendario non è ancora ufficiale ma il Corriere dello Sport è sicuro nel dire che il 2 gennaio si sfideranno l’Inter e l’Atalanta, seguite il giorno successivo dal confronto tra la Juventus e il Milan. La finalissima è in programma il 6 gennaio: un vero e proprio regalo di inizio anno per gli appassionati di calcio.

Milan-Inter Supercoppa Italiana

La SuperCoppa spagnola

In questa stagione la competizione spagnola si disputerà subito dopo quella italiana, precisamente dall’8 al 12 gennaio. Il Real Madrid, attuale campione di Spagna, affronterà il Maiorca, mentre il Barcellona sfiderà l’Athletic Bilbao, vincitore della Coppa del Re.

Alla difesa del titolo

L’Inter vorrà sicuramente difendere il titolo di vincitrice della competizione: la formazione di Inzaghi in realtà è reduce da 3 anni di successi in questa competizione. Nel 2021 il derby d’Italia con la Juventus finì ai tempi supplementari quando Alexis Sanchez con una zampata al 120′ regalò il trofeo ai nerazzurri; l’anno successivo l’Inter annichilì 3-0 i cugini del Milan mentre l’anno scorso gli uomini di Inzaghi hanno battuto il Napoli al 91′ quando i rigori sembravano ormai scontati.

