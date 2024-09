L’ultimo arrivato si sta allenando con i compagni ad Appiano Gentile e probabilmente verrà convocato per la gara di Monza.

L’Inter è pronta per riaccogliere i nazionali e per approcciare al tour de force che prevede nell’arco di poco più di una settimana sfide contro Monza, Manchester City e Milan.

L’Inter e il ritorno in campo

L’imminente sfida di domenica prossima a Monza rappresenta già un banco di prova significativo per il mister Simone Inzaghi, che dovrà fare i conti con il poco tempo a disposizione per preparare l’incontro. In particolare, l’attenzione si concentra sul possibile riposo concesso a Lautaro Martinez, che rientrerà solo giovedì (domani) dagli impegni con l’Argentina.

Lautaro Martinez

L’ultimo arrivato

Tomas Palacios con ogni probabilità sarà convocato anche se per vederlo all’opera potrebbe volerci tempo. Nonostante non sia stato inserito nella lista per le partite del girone unico di Champions League, Palacios avrà l’occasione di farsi valutare da Inzaghi nei prossimi mesi.

Futuro e strategie di mercato

La situazione di Palacios potrebbe evolvere già nei prossimi mesi. L’argentino cercherà di adattarsi il più rapidamente al calcio italiano provando ad apprendere velocemente le idee di Inzaghi. Inter Live sostiene che se da qui a gennaio il suo minutaggio sarà ridotto l’Inter potrebbe considerare di cederlo in prestito a gennaio, forse anche in un altro club di Serie A. La volontà di Palacios di giocare esclusivamente con l’Inter, come confermato dal suo agente Francisco Hernandez, sottolinea il desiderio del difensore di affermarsi in nerazzurro, nonostante le complessità legate al suo inserimento nella squadra.

