Il club londinese ha grossa disponibilità economica e la prossima estate vorrebbe tentare l’assalto all’uomo più rappresentativo dei nerazzurri.

Nelle ultime ore, il mondo del calcio si è trovato di fronte a una prospettiva che ha mandato in subbuglio i tifosi dell’Inter: la possibile cessione di Lautaro Martinez, attaccante di punta e capitano nerazzurro. Le voci circolate indicano un interesse marcato da parte del Chelsea, pronta a fare di tutto per accaparrarsi le prestazioni dell’argentino a partire dall’estate del 2025. Questa notizia giunge in un momento particolarmente intenso per l’Inter, che si appresta ad affrontare incontri molto importanti per le proprie ambizioni stagionali, tra cui lo Scudetto e la Champions League.

La situazione

Lautaro è molto attaccato ai colori nerazzurri come sottolinea la volontà di tagliarsi le vacanze per giocare la prima di campionato contro il Genoa ma anche l’aver accettato il rinnovo a cifre più basse di quanto gli avrebbero offerto altrove. Il Toro è legato al club nerazzurro fino al 2029.

Lautaro Martinez

L’indisrezione

Nonostante il profondo legame con la maglia nerazzurra, il futuro di Lautaro potrebbe essere altrove. Secondo quanto riportato da Inter Live, il Chelsea si è fatto avanti, indicando un interesse forte per il giocatore argentino, con l’intenzione di farne il nuovo volto del proprio attacco a partire dalla prossima stagione. La proposta del club londinese potrebbe rappresentare una tentazione non da poco per il calciatore, sia in termini sportivi sia economici.

Le cifre di una possibile trattativa

La politica di mercato dell’Inter è chiara: non cedere i propri gioielli a meno di offerte irrinunciabili. Per Lautaro, questo significa che eventuali discussioni per la sua cessione partiranno da cifre ben superiori ai 100 milioni di euro. Marotta e la dirigenza nerazzurra hanno dimostrato in passato di saper tenere saldi i propri pilastri, e sarà affascinante vedere come si evolverà questa situazione nel corso dell’anno.

