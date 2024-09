Ancora distanza tra il Milan e Calabria per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. Ecco la reale richiesta del capitano al club.

In un periodo di grandi cambiamenti e sfide, il Milan si trova a dover gestire con cautela e strategia le questioni contrattuali dei suoi giocatori chiave. Tra questi, Davide Calabria rappresenta un caso emblematico dell’attuale situazione societaria rossonera, segnata da una fase di transizione e da scelte tattiche cruciali per il futuro del club.

La situazione contrattuale di Calabria

Davide Calabria, difensore di lungo corso e capitano indiscusso del Milan, vive mesi di incertezza legati al rinnovo del suo contratto, in scadenza al termine della stagione 2024/2025. La trattativa tra il giocatore e la società meneghina sembra procedere a rilento, nonostante Calabria rappresenti uno degli ultimi simboli di ‘milanismo’ puro, sopravvivendo a significative partenze come quelle di Paolo Maldini e di Sandro Tonali. Criticato e fischiato durante l’esordio stagionale, Calabria sperimenta un momento delicato della sua carriera, che lo vede più che mai al centro delle attenzioni in un contesto non facile.

Davide Calabria

Novità sul fronte competitivo: l’arrivo di Emerson Royal

L’acquisto di Emerson Royal dal Tottenham per 18 milioni di euro, bonus inclusi, introduce una nuova variabile nel ruolo di terzino destro, precedentemente dominato da Calabria. Questa mossa del Milan potrebbe alterare ufficialmente il ruolo e lo status di Calabria all’interno della rosa, nonostante ciò possa rappresentare anche uno stimolo in più per il giocatore, desideroso di dimostrare il suo valore e di competere per un posto da titolare.

Le richieste di Calabria e la posizione del Milan

Contrariamente a quanto riportato da voci di corridoio, che suggerivano una richiesta di raddoppio dello stipendio da parte di Calabria, fonti attendibili come ‘Tuttosport’ indicano che il difensore mirerebbe solamente a un moderato adeguamento del suo ingaggio, da 2 milioni di euro netti a stagione a 2,5 milioni. Di fronte a tale richiesta, il Milan non sembra però pronto a concedere tale incremento, alimentando speculazioni su potenziali scenari di tensione contrattuale che potrebbero portare a una dolorosa separazione a parametro zero.

Prospettive future

Il dialogo tra l’entourage di Calabria e la dirigenza del Milan si prospetta intenso nelle settimane a venire. Entrambe le parti dovranno valutare con attenzione i passi successivi, ponderando l’importanza di mantenere legato al club una figura chiave come Calabria, non solo per le sue prestazioni in campo ma anche per il valore simbolico che rappresenta per la squadra e i suoi tifosi. Nel mentre, il Milan prosegue nella sua opera di rafforzamento e pianificazione a lungo termine, tra cui figura anche il progetto di un nuovo stadio, segnale di ambiziose prospettive future.

