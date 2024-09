Il Milan starebbe valutando l’eventualità di ingaggiare l’ex centrocampista dell’Inter a parametro zero. Ecco cosa trapela.

Nel mondo del calcio, il mercato dei trasferimenti è sempre un argomento scottante, con squadre in cerca di rafforzare la propria rosa sia durante la finestra estiva che in quella invernale. Tuttavia, un altro momento cruciale per i club è rappresentato dalla possibilità di ingaggiare giocatori svincolati al di fuori delle tradizionali sessioni di mercato. Il Milan, una delle squadre più titolate e conosciute al mondo, ha mostrato nel tempo interesse per questa strategia, valutando profili che possano aggiungere valore alla squadra senza il bisogno di onerosi trasferimenti.

Strategia di mercato del Milan

Il Milan ha dimostrato un interesse verso giocatori svincolati per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore. Questa strategia permette al club di operare nel mercato in maniera flessibile, approfittando di opportunità uniche per aggiungere esperienza e talento senza l’investimento iniziale che comporterebbe l’acquisto di un giocatore sotto contratto. Tra i profili valutati, emergono i nomi di Adrien Rabiot e Davy Klaassen, entrambi con un passato di valore in club rispettati in Europa.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Fari puntati su Davy Klaassen

Davy Klaassen, l’ex capitano dell’Ajax, rappresenta uno dei profili che il Milan ha considerato. Dopo aver vestito la maglia dell’Inter nella stagione precedente, l’olandese si trova attualmente senza squadra, rendendolo una potenziale opportunità di mercato per i rossoneri. La sua esperienza internazionale e la leadership mostrata nelle precedenti esperienze lo rendono un candidato di interesse per il centrocampo milanista.

Sfide a centrocampo

Le condizioni della rosa milanista sono state messe alla prova dall’infortunio di Ismaël Bennacer, lasciando il tecnico Paulo Fonseca a dover gestire un’ulteriore assenza nel settore nevralgico del campo. Questa situazione aumenta la necessità di rinforzi in mezzo al campo, rendendo ancora più rilevante la ricerca di giocatori svincolati che possano offrire una soluzione immediata e di esperienza al problema.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG