L’Inter di Simone Inzaghi ha svolto una seduta d’allenamento in mattinata prima di partire nel pomeriggio in direzione Empoli

Come testimoniato dalle foto pubblicate sui social ufficiali dell’Inter, la squadra di Simone Inzaghi ha svolto una seduta d’allenamento in mattinata per preparare la sfida contro l’Empoli di domani.

Il match contro i toscani andrà in scena domani alle ore 12:30.

L’articolo Inter, allenamento ad Appiano alla vigilia della sfida contro l’Empoli – FOTO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG