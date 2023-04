L’ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani, si è espresso sulla semifinale di Champions League che vedrà sfidarsi Inter e Milan

Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay per ‘Deejay Football Club’, Luca Marchegiani ha detto la sua sull’euro-derby Inter-Milan che si svolgerà alle Semifinali di Champions League.

LE PAROLE DI MARCHEGIANI –: «Era un’annata di cui il calcio italiano ne aveva bisogno, al di là del fatto che, probabilmente, ci sono squadre migliori in Europa delle italiane. Arrivare in semifinale con 5 squadre su 12 con sorteggi non sempre favorevoli è un ottimo traguardo. Quest’anno il calcio italiano ha funzionato. Inter e Milan? Impossibile non pensare a quella partita anche per i giocatori. L’ambiente già pensava con timore al derby possibile in semifinale già prima, c’è tanto in palio. Ho giocato il derby di Roma, ti porta dietro una tensione».

L'articolo Marchegiani su Inter-Milan: «Per i giocatori sarà impossibile non pensarci» proviene da Inter News 24.

