Mattinata di lavoro ad Appiano Gentile per l’Inter che è scesa in campo per una seduta d’allenamento in vista della Salernitana

Seduta d’allenamento ad Appiano Gentile per l’Inter che prepara la prossima gara di campionato contro la Salernitana. Queste le immagini pubblicate sui canali ufficiali del club nerazzurro.

Si torna in campo 💪⚫🔵#ForzaInter — Inter (@Inter) April 5, 2023

Su inter.it si legge: «Dopo il pareggio per 1-1 sul campo della Juventus nell’andata della semifinale di Coppa Italia, l’Inter è tornata subito al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato. Dopo la trasferta di Torino, infatti, la squadra di Inzaghi è attesa da altri due impegni lontano da San Siro: venerdì alle 17:00 la sfida di campionato in casa della Salernitana, poi martedì 11 l’andata dei quarti di Champions League a Lisbona contro il Benfica».

L'articolo Inter, allenamento ad Appiano Gentile dopo il pareggio con la Juve – FOTO proviene da Inter News 24.

