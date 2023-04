L’Inter di Simone Inzaghi è tornata subito in campo ad Appiano Gentile per una seduta d’allenamento dopo la sconfitta col Monza

Mattinata d’allenamento ad Appiano Gentile per l’Inter di Simone Inzaghi, il giorno dopo la sconfitta per 0 ad 1 rimediata contro il Monza. C’è l’ennesima sconfitta stagionale da analizzare (l’undicesima in campionato) e, soprattutto, la gara di ritorno in Champions League contro il Benfica da preparare.

Su inter.it si legge: «APPIANO GENTILE – Il giorno dopo la sfida di campionato contro il Monza i nerazzurri sono scesi in campo al Suning Training Centre. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno svolto una sessione mattutina d’allenamento, in vista di Inter-Benfica: il match di ritorno dei quarti di finale della Champions League è in programma mercoledì 19 aprile alle ore 21:00 a San Siro».

