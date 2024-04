I nerazzurri tornano alla vittoria dopo la pausa delle nazionali e dopo 1 sconfitta ed 1 pareggio: sempre meno in discussione la vittoria finale del campionato.

L’Inter batte 2-0 l’Empoli dopo una gara non bella ma neanche brutta: i nerazzurri hanno iniziato molto bene ma nonostante ciò la partita è stata aperta fino ai minuti finali, quando è arrivata la rete di Sanchez.

I dati

I punti sono quindi 79 dopo 30 giornate, 14 più del Milan secondo e addirittura 20 più della Juventus terza; la squadra di Inzaghi ha il miglior attacco con 73 goal fatti e la miglior difesa con 14 reti subite, ben 10 in meno rispetto ai bianconeri, seconda miglior difesa. Diventa quindi sempre più probabile che la certezza matematica della vittoria dello Scudetto possa arrivare il 22 aprile, giorno di Milan-Inter; sarebbe uno smacco forte per i milanisti ed una gioia doppia se non tripla per gli interisti.

Nicolò Barella

Verso nuovi record

In poche parole per vincere matematicamente lo Scudetto, senza considerare i risultati del Milan, all’Inter mancano 11 punti: 3 vittorie e 2 pareggi. Come sottolinea La Repubblica, è diventato però quasi impossibile eguagliare e/o superare il record di punti in Serie A: la Juventus di Conte nella stagione 2013/2014 collezionò 102 punti, i nerazzurri dovrebbero vincerle tutte fino alla fine del campionato per superarlo. Quella Juve segnò almeno 1 goal a partita nelle prime 30 giornate, lo stesso ha fatto l’Inter quest’anno: vuole dire che se i nerazzurri segneranno almeno 1 goal ad Udine saranno i primi di sempre a riuscirci.

