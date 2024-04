Il giornalista Sandro Sabatini critica il tecnico nerazzurro per qualche sostituzione effettuata.

Sandro Sabatini a Pressing ha parlato del momento attuale dell’Inter non risparmiando qualche critica ad Inzaghi. “La vera sostituzione sbagliata di Bastoni non è con l’Empoli, che ci sta, ma a Madrid con l’Atletico: lì meritava di restare in campo. Il derby in cui l’Inter può vincere lo scudetto conta più per il Milan e per Pioli. L’Inter ha giocato bene, sembrava Verstappen in un Gran Premio. E la dico ancora più grossa ma con il sorriso: la panchina dell’Inter era formata da giocatori che avrebbero giocato tutti titolari nell’Empoli, una squadra mostrava una potenza di fuoco enorme, l’altra è una squadra che ha fatto il possibile”.

Francesco Acerbi

Sul match winner

“Dimarco? E’ un giocatore fantastico e ha il miglior sinistro del campionato: lo dico senza polemizzare, ma a Madrid dopo un’ora è stato sostituito. Sull’Inter è tutto bello ed è un meccanismo perfetto ma la sensazione mia è che questa squadra, nella festa scudetto, debba giustamente non avere rammarico per la Champions, ma per noi qualcosa poteva fare qualcosa in più”.

Sul caso Acerbi-Juan Jesus

“C’è ancora grande imbarazzo: Marotta ha parlato dopo 15 giorni, l’Inter è stata zitta ma tramite i giornali trapelava che l’Inter lo volesse scaricare per l’anno prossimo. O si sono inventati tutto o da qualcuno arrivava. Qui manca una cosa fondamentale: la testimonianza dell’arbitro e del VAR. Mettete a disposizione il microfono per far sentire quello che è stato detto, rendiamolo pubblico”.

