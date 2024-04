Si discute parecchio e lo si farà ancora sulla rete convalidata a Federico Dimarco contro l’Empoli: Thuram era in fuorigioco.

Luca Marelli a DAZN è tornato sul primo goal segnato dall’Inter ieri: la rete di Dimarco viene subito dopo un’azione viziata da un fuorigioco non fischiato contro i nerazzurri. “Vogliamo spiegare più che altro che cosa si intende per ‘giocata’. La giocata si concretizza in questo caso specifico perché il pallone arriva da lontano, arriva rasoterra, (perché c’è una differenza tra il pallone rasoterra e il pallone in aria, perché è molto meno giocabile un pallone per aria), arriva lentamente e soprattutto il difensore, il difendente, il giocatore che tocca il pallone, in questa circostanza, non ha altri giocatori avversari che influiscano sulla sua azione”.

Arbitro Var

Posizione irregolare

“Naturalmente rimane forte la sensazione che Thuram sia partito in fuorigioco, neanche di pochissimo ma comunque non di un qualcosa così evidente”.

Il mancato intervento del V. A. R.

“Il V. A. R. non è potuto intervenire proprio perché è iniziata una nuova attacking possession phase differente che è iniziata con la giocata appunto di Bereszyński”.

Goal regolare

Dopo la gara a DAZN è andato in onda come di consueto Open V. A. R. ed il vice designatore arbitrale Antonio Damato ha parlato in questi termini: “Il gol fa parte di una nuova azione offensiva (APP). Il difensore dell’Empoli Bereszynski dà inizio ad una nuova azione con la propria giocata. Il pallone arriva da lontano, è lento, e il calciatore è in pieno controllo del proprio corpo. Non è pressato e contrastato, Inizia una nuova azione, c’è un cambio possesso. Riteniamo che il gol dell’Inter sia regolare. Se Thuram fosse in fuorigioco millimetrico, non abbiamo margini d’intervento in quanto trattasi di una nuova APP. La direttiva è quella che in casi di posizione dubbia non devono alzare. Se avesse avuto il dubbio, sul tocco di Bereszynski avrebbe alzato la bandierina”.

L’articolo Inter-Empoli: l’analisi alla moviola del goal di Dimarco proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG