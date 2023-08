Dopo Lazar Samardzic, anche il portiere Emil Audero ha raggiunto Milano, pronto a sostenere le visite per l’Inter domani

Come rende noto Alfredo Pedullà con un tweet, anche Emil Audero è arrivato ora a Milano, pronto per l’Inter.

Il portiere sosterrà domani le visite mediche per i nerazzurri, prima di passare in sede per la burocrazia. Nessuna dichiarazione rilasciata.

