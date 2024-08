Il difensore polacco sta bene ma non è stato convocato per la prima gara ufficiale dei Gunners: i nerazzurri possono pensarci.

Il calciomercato sta per entrare nella sua fase più calda: mancano meno di 2 settimane alla fine della sessione estiva e si possono aprire ipotesi prima non contemplate. In particolare, la situazione di alcuni giocatori diventa emblematica delle dinamiche che regolano il trasferimento dei calciatori tra i club. Un esempio recente riguarda Jakub Kiwior, il difensore polacco precedentemente in forza allo Spezia, ora all’Arsenal, ma la cui assenza nell’ultimo incontro dei Gunners ha sollevato più di un interrogativo.

La situazione

Fino a poco tempo fa, Jakub Kiwior era considerato una pedina importante della squadra inglese. Tuttavia, come fa notare l’esperto di mercato Fabrizio Romano su X, la sua recente esclusione dalla partita contro il Wolverhampton, gara poi via 2-0 da parte dei londinesi, per una decisione presa dall’allenatore Mikel Arteta e non determinata da condizioni fisiche, indica un cambiamento di prospettiva. Questo fatto non è passato inosservato agli occhi degli esperti di calciomercato, alimentando speculazioni sul suo futuro con l’Arsenal.

Gli scenari

Curiosamente, nel mese scorso, il nome di Kiwior era apparso tra i possibili acquisti dell’Inter, alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto difensivo. I nerazzurri sono ancora alla ricerca di un difensore giovane e l’ex Spezia rispecchia perfettamente il profilo ricercato: ha 24 anni, è mancino ed ha già esperienza in Serie A. Il prezzo però non è basso nonostante quanto detto in precedenza; ecco perché al momento i nerazzurri sono su altri profili.

