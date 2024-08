Sfortunatissimo protagonista della gara di ieri, il tedesco è stato interessato da voci di mercato anche clamorose.

L’Inter non ha iniziato bene il campionato, pareggiando ieri a Genova: è presto per fare esami alla squadra anche se fa molto male il modo in cui è arrivato il pareggio degli uomini di Gilardino. I nerazzurri sul mercato cercano ancora un difensore centrale mancino ma nelle ultime ore è emerso un retroscena incredibile che riguarda una possibile cessione: Marotta ed Inzaghi avrebbero potuto fare una ricchissima plusvalenza.

Mercato estivo senza scossoni

L’Inter il grosso delle operazioni l’ha fatto nei mesi scorsi grazie ad un paio di arrivi a costo zero. Inzaghi si è affidato a coloro che aveva già per il debutto della nuova stagione calcistica. Nonostante la presenza di nuovi acquisti come Josep Martinez e Taremi seduti in panchina, e l’imminente rientro di Zielinski per la seconda giornata, l’ossatura principale della squadra rimane immutata rispetto all’anno precedente.

Simone Inzaghi

Il retroscena

Yann Aurel Bisseck, dopo un eccellente precampionato ha giocato da titolare contro il Genoa ed è stato, suo malgrado, protagonista in negativo del match. Il tedesco, come riporta il giornalista Matteo Barzaghi a Sky Sport, è stato al centro di numerose attenzioni durante la finestra di trasferimento. Il West Ham, in particolare, si è spinto fino a presentare un’offerta superiore ai 30 milioni di euro per il giocatore, una proposta che testimonia il notevole interesse attorno alle sue prestazioni. Tuttavia, la risposta dell’Inter è stata perentoria e priva di esitazioni: Bisseck non è in vendita.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG