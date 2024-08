I nerazzurri hanno scelto il giovane argentino per rafforzare il reparto arretrato ma su di lui ci sono almeno un paio di squadre estere.

L’Inter si trova in questo periodo a cercare nuovi volti capaci di consolidare la difesa nerazzurra. Tra i diversi candidati presi in considerazione, spicca il nome di Tomas Palacios.

L’obiettivo

Beppe Marotta, presidente ed amministratore delegato dell‘Inter, ha recentemente delineato con chiarezza il tipo di giocatore che la squadra sta cercando: un giovane difensore di qualità e valore. Queste parole hanno riacceso i riflettori su Tomas Palacios, mancino nato nel 2003, attualmente legato al Talleres ma in forza all’Independiente Rivadavia. La sua situazione contrattuale, con la possibilità per la squadra di Mendoza di acquistare il 50% del suo cartellino per 2 milioni di euro e la restante quota nel 2025 per una cifra simile, rende il la trattativa decisamente non semplice per i nerazzurri.

Giuseppe Marotta

La concorrenza

La corsa per assicurarsi le prestazioni di Palacios vede l’Inter in prima fila, ma, come sottolinea Tuttosport, non mancano avversari di rilievo. Squadre come lo Stoccarda, il Borussia Monchengladbach e forse anche qualche club spagnolo restano alla finestra, pronte a intervenire. Questo interesse multiplo si giustifica con la valutazione complessiva del difensore, stimata tra i 7 e gli 8 milioni di euro. L’Inter sta preparando un’offerta di 6 milioni di euro totali per Palacios, pur non escludendo altre possibili opzioni per rinforzare il proprio reparto arretrato.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG