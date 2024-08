I nerazzurri non hanno raccolto solo notizie negative dalla prima giornata di campionato: l’iraniano ha messo lo zampino in una rete.

Mehdi Taremi sembra essere uno di questi talenti destinati a lasciare il segno. Il suo esordio coi nerazzurri ha offerto immediatamente spunti interessanti, non solo per la sua partecipazione diretta in una fase cruciale della partita.

Chi ben comincia

L’attaccante iraniano ha debuttato con la maglia dell’Inter durante la partita a Marassi, facendosi notare per un ingresso in campo tutt’altro che ordinario. La sua mossa, che ha contribuito alla realizzazione del temporaneo 2-1 firmato da Thuram, non è passata inosservata. Gli occhi erano tutti puntati su di lui anche per la sua apprezzabile carriera precedente con il Porto, dove ha lasciato una traccia netta: 182 partite disputate e 91 gaol segnati, numeri che parlano chiaro sulle sue capacità offensive.

Mehdi Taremi

Il pensiero di Inzaghi

L’interazione tra Taremi e i suoi nuovi compagni di squadra ha subito fatto pensare a nuove soluzioni per l’attacco nerazzurro. Il suo ingresso ha trasformato l’assetto offensivo dell’Inter in un innovativo tridente: alla ricerca del goal vittoria, Inzaghi ha schierato Lautaro Martinez alle spalle di Taremi e Thuram. Questo cambiamento tattico ha sbilanciato la squadra ma ha sortito gli effetti sperati: la rete del francese è arrivata e subito dopo l’allenatore ha tolto un centravanti per inserire un regista, Asllani. La Gazzetta dello Sport sostiene che Simone Inzaghi ha già espresso soddisfazione per questo esperimento e non esclude la possibilità di riproporre questo modulo in futuro.

