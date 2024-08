Continuano le voci che accostano l’attaccante esterno italiano ai nerazzurri: questi però sono al completo in attacco.

La situazione di Federico Chiesa alla Juventus si sta complicando ulteriormente. Le dichiarazioni di Thiago Motta, attuale allenatore della squadra bianconera, non lasciano margine a dubbi: Chiesa è considerato un esubero. Il suo contratto coi bianconeri scadrà a giugno 2025 e Giuntoli sta facendo di tutto per cederlo in questa sessione di mercato.

Il tentativo dei nerazzurri

L’Inter mostra un crescente interesse per l’attaccante ma difficilmente cercherà di prenderlo ora; per la Juventus un suo approdo in nerazzurro sarebbe una beffa. L’ipotesi di perderlo a parametro zero sta iniziando a preoccupare i bianconeri. Il giornalista Claudio Raimondi a Sport Mediaset ha evidenziato le difficoltà riguardanti la strategia di mercato dell’Inter che, per pensare di poter fare un tentativo nei prossimi giorni deve soddisfare alcune condizioni. C’è innanzitutto la necessità di vendere Joaquin Correa e Marko Arnautovic, cosa che si sta rivelando quasi impossibile, servirebbe poi proporre una cifra intorno ai 20 milioni di euro per convincere la Juventus a cedere Chiesa.

Gli scenari

Con i giorni del mercato che si assottigliano, l’eventualità che Chiesa possa vestire la maglia dell’Inter in questa sessione sembra un’ipotesi ardita ma non del tutto impossibile. Gli agenti sono all’opera, cercando di navigare tra le complesse dinamiche finanziarie e sportive che circondano un’eventuale trattativa. L’Inter dovrà fare i conti con le proprie limitazioni economiche prima di avanzare una proposta concreta, mentre la Juventus si trova di fronte al dilemma di gestire un talento del calibro di Chiesa, attualmente considerato fuori dai propri piani tattici.

