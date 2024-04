C’è stallo sul prolungamento dell’olandese e di conseguenza i dirigenti valutano i profili di possibili suoi sostituti.

L’Inter aspetta di capire quando potrà festeggiare il ventesimo Scudetto della sua storia ma i dirigenti non distolgono gli occhi dal calciomercato.

Situazione intricata

Pur essendosi mossi per tempo la vicenda riguardante Denzel Dumfries non è stata ancora risolta; l’olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e perciò urge prendere ora una decisione sul futuro. L’ex PSV Eindhoven ha sparato alto per il rinnovo e l’Inter ritiene siano eccessive le sue richieste: la distanza tra domanda e offerta è di 1 milioni di euro a stagione. In caso di mancato rinnovo a giugno Dumfries finirà sul mercato, troppo alto altrimenti il rischio di perderlo a zero euro.

Piero Ausilio

Le alternative

Secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter non ha solo Kayode della Fiorentina come obiettivo in caso di cessione dell’olandese; l’occasione potrebbe essere Aaron Wan-Bissaka del Manchester United. L’inglese ha deluso dopo essere stato pagato ben 50 milioni di euro; probabilmente il suo contratto in scadenza nel 2025 non sarà rinnovato e quindi l’estate prossima potrebbe essere sul mercato per una quindicina di milioni.

La situazione sulla destra

L’Inter valuta Dumfries 30 milioni ma al momento si registrano solo timidi sondaggi. Sulla destra Cuadrado verrà lasciato andare a giugno senza rinnovo, l’unica certezza è il 34enne Darmian. Ci sarebbe Buchanan anche se Inzaghi in questa stagione lo sta schierando solo a sinistra.

