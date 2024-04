Il regista dell’Inter Kristjan Asllani non si è pentito di aver scelto i nerazzurri nonostante giochi molto poco.

Kristjan Asllani ha parlato di Inter e nazionale albanese in un’intervista rilasciata ad ABC Morning Show. “Ho detto e continuerò a dire che per me non c’è posto migliore dell’Inter. Ci sono tanti campioni, mi aiutano ogni giorno. Ho due anni di esperienza. Sono entrato nel gruppo al 100%. Amo i giocatori e loro amano me. Per me è un sogno”.

I migliori amici

“Vado molto d’accordo con Frattesi e Lautaro, mi trovo molto bene con tutti, ma con loro ho un rapporto migliore. Calhanoglu mi ha preso molto vicino a sé, mi ha parlato tante volte e nelle partite in cui non c’era mi scriveva. Per me è un idolo. Sto imparando da lui, è un giocatore che ha tantissima esperienza e voglio continuare ad imparare ancora di più”. Alla fine della scorsa estate c’era la possibilità di una sua cessione in prestito ma alla fine è stato proprio Asllani a voler restare all’Inter, squadra di cui è tifoso sin da bambino.

In nazionale

Nell’Albania l’ex Empoli gioca molto più che all’Inter, si può dire che è un titolare quasi in pianta stabile; ecco le sue sensazioni sull’Europeo. “Andarci e giocare con le squadre più forti è la cosa più bella. Abbiamo una possibilità, sappiamo che è difficile. Abbiamo partite speciali, cercheremo di sorprendere”. L’Albania è nel girone dell’Italia di Spalletti, le due squadre si sfideranno il 15 giugno all’esordio nella competizione.

