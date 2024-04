Il difensore della Juventus Federico Gatti si dice stupito dalla continuità di rendimento mostrata dai nerazzurri in questa stagione.

Federico Gatti a Tuttosport ha parlato della stagione della Juventus ma non solo: “Non saprei spiegare il motivo del nostro crollo, è difficile. E’ stato un periodo no in cui è mancato qualcosa: mesi prima una palla finiva sul palo e ed entrava in porta, poi succedeva il contrario. Ci è mancata un po’ di esperienza. Ora abbiamo questi due obiettivi, Champions e Coppa Italia, e non possiamo farceli sfuggire, assolutamente. Ora dobbiamo vincere il derby perché dopo i tre punti vivi meglio, ti alleni meglio ed è tutto più bello”.

L’assenza delle coppe europee

“Settimane vuote senza coppe? Parecchio. L’anno scorso c’era e quest’anno immaginavo che senza sarebbe stato meglio, perchè si sarebbero potute affrontare meglio le partite di campionato ma non è così. Per come sono fatto io giocare ogni tre giorni ti tiene sempre vivo, sei sempre sul pezzo. E’ più impegnativo dal punto di vista fisico, anche per i viaggi e gli spostamenti ma la testa non molla mai. Quindi è mancata tanto l’Europa e dobbiamo far in modo che torni il prossimo anno”.

La sorpresa del campionato

“Sicuramente l’Inter, non ha sbagliato mezza partita. Hanno una ottima rosa e mi hanno stupito per la loro continuità”.

