Alessandro Altobelli ha parlato del reparto offensivo dell’Inter a Tuttosport con particolare attenzione a Lautaro Martinez e Thuram. “L’Inter ha tutto. E se vuole un giocatore lo può prendere, tutti vorrebbero vestire il nerazzurro. Io però mi tengo quelli che ho. Io starei attento a cambiare. Oggi l’Inter non ha mezzo problema. Conta anche l’equilibrio dello spogliatoio“.

Sul Toro

“In questo momento è uno dei più forti in Europa. È una punta completa, è bravo dentro l’area di rigore, ha tempo, è forte in acrobazia e di testa. Sa aiutare la squadra. Sta raggiungendo la sua massima maturità. Sa quello che fa“.

Marcus Thuram

Il rinnovo del capitano

“Mi sembra che lui voglia l’Inter. E l’Inter voglia lui: è un matrimonio fatto, che continuerà senza alcun problema. Lautaro gioca per la squadra italiana più forte. E l’Inter con lui sa di avere uno dei migliori attaccanti in circolazione. 100 milioni? Possono offrire quello che vogliono. Ma Lautaro è il simbolo di una città come Milano, non ci sono soldi che tengano. Non c’è niente che possa portarlo via“.

Su Thuram

“Lui è un altro giocatore bravo, si è ambientato subito. È arrivato a parametro zero, questo significa che l’Inter ha avuto fiducia in lui. Ha fatto tanto sinora. Le qualità del giocatore si sono viste, forse adesso è meno brillante di inizio stagione, ma non tarderà a mostrare di nuovo le sue doti“.

