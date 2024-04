Il Ninho Maravilla ha svolto un ruolo non trascurabile nella vittoria contro i friulani ed in generale sta mettendo lo zampino su diverse reti dei nerazzurri.

Nell’Inter che si avvina sempre più allo Scudetto della seconda stella anche Alexis Sanchez sta recitando la sua parte; forse ci si aspettava qualche goal in più da lui ma le sue caratteristiche sono un unicum nella rosa di Inzaghi.

Decisivo

L’attaccante deve fare goal o assist ma sarebbe riduttivo ridurre la stagione del cileno ai freddi numeri: l’ex Marsiglia sta incidendo, spesso a gara in corso, con giocate che si rivelano decisive nelle azioni che hanno fruttato diversi goal alla sua squadra. È accaduto ad Udine così come in entrambe le gare della SuperCoppa italiana.

Alexis Sanchez

Scenari futuri

Il Sanchez 2.0 sa di essere la quarta punta e rispetto alla sua prima avventura nerazzurra non si lascia andare ad interviste e punzecchiature Social in cui reclama spazio; a 35 anni sa che non può giocare tutte le partite. L’Inter gli ha fatto firmare l’estate scorsa un contratto annuale per via soprattutto della sua età non più giovanissima, a fine stagione andrà via ed il suo posto sarà preso da Taremi ora al Porto. Il Ninho Maravilla non ha ancora scelto la sua prossima squadra e probabilmente non lo farà a breve, c’è la Coppa America da giocare a giugno. Tra le varie opzioni, secondo Tuttosport, ci sarebbe anche un ritorno ad Udine; lunedì scorso non ha esultato dopo il goal di Frattesi ed è stato salutato dai tifosi bianconeri con tanti applausi.

