I nerazzurri si stano allenando in vista del match casalingo contro i sardi di domenica sera: ci saranno diversi cambi forzati in formazione.

Arrivano buone notizie da Appiano Gentile: oggi Stefan De Vrij si è allenato in gruppo ed è quindi recuperato, l’olandese dovrebbe essere convocato per la partita contro il Cagliari di dopodomani.

Le assenze

Nonostante i 14 punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica, le motivazioni dei nerazzurri sono altissime: per far sì che il derby del 22 aprile sia decisivo per conquistare la certezza aritmetica della vittoria dello Scudetto occorre vincere anche domenica. Inzaghi ha tutto il gruppo a disposizione ma Lautaro Martinez e Pavard sono squalificati: siccome De Vrij non potrà essere al 100%, a destra ci dovrebbe essere Bisseck mentre in attacco Sanchez ed Arnautovic si giocano il posto di fianco a Thuram. Difficile la convocazione di Cuadrado perché essendo stato fuori molti mesi ancora deve ritrovare una condizione fisica accettabile.

Yann Bisseck

Altro cambio

Ma non è finita qui, secondo la Gazzetta dello Sport c’è un dubbio relativo alla presenza dal primo minuto di Mkhitaryan. Il match winner di Udine Frattesi scalpita per giocare la sua quarta gara da titolare in campionato: questa volta ci sono più speranze perché l’armeno è diffidato ed in caso di cartellino giallo salterebbe il derby. L’ex Roma e Manchester United ha giocato dal primo minuto le ultime 19 partite consecutive, un vero irrinunciabile per Inzaghi.

