L’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha anticipato i temi della sfida di domenica sera a San Siro.

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa del match contro l’Inter di dopodomani. “I ragazzi si allenano sempre con determinazione e voglia di ottenere la maglia da titolare, sono fortunato in questo. Ci sarà comunque ancora tanto da lottare”.

Sugli attaccanti

“Pavoletti e Petagna sono in personalizzato. Ma ci sono delle cose che ancora devo valutare. Lapadula Si allena, gioca e si cura”.

Atalanta vincente ad Anfield dopo aver perso col suo Cagliari

“L’uomo vero deve stare nel mezzo, e voglio che i miei ragazzi facciano lo stesso. Andremo dai prossimi campioni d’Italia e non voglio passare dalle stelle alle stalle”.

Sull’Inter

“E’ una squadra quasi perfetta, 75 goal fatti e pochi subiti. Ma voglio che i miei ragazzi facciano la loro partita. All’andata l’Inter vinse meritatamente e noi facemmo il possibile. Era una squadra già molto determinata verso la vittoria finale. Oggi sono due squadre differenti, noi maggiormente in embrione, con giocatori che dovevano ancora inserirsi”.

Sulla partita di domenica

“Si possono fermare facendo la gara perfetta, sperando che loro non facciano altrettanto. L’Inter è superiore, e non faccio torto ai miri ragazzi dicendo questo”.

La sua avventura sulla panchina nerazzurra

“Bellissima. Avevo creato una sorta di orologio, con Thiago Motta come pendolo. Poi, ottenuta la qualificazione in Champions lui volle andar via e questo orologio si guastò (risata, ndr)“.

