Inter ancora in corsa per il titolo? Capello mette in luce un lato nascosto della squadra

I nerazzurri sono reduci da un pareggio casalingo che ha frenato un minimo la loro rincorsa al Napoli capolista.

L’opinione di una leggenda del calcio su una delle squadre più titolate d’Italia fa sempre notizia, soprattutto quando a parlare è Fabio Capello, uno degli allenatori più vincenti e rispettati nel panorama calcistico internazionale.

La sua analisi sull’Inter alla Gazzetta dello Sport offre uno sguardo approfondito sulle dinamiche attuali della squadra nerazzurra, sottolineando sia potenzialità che debolezze, nella loro campagna per la difesa del titolo di campioni d’Italia.

La previsione

Fabio Capello ha espresso considerazioni dettagliate sulla forma attuale dell’Inter, evidenziando come, secondo lui, la squadra possieda tutti gli strumenti necessari per primeggiare nel campionato, ma debba dimostrare questa superiorità con costanza sul campo di gioco.

L’avviso

L’ex allenatore della Juventus e del Milan ha notato una differenza significativa nel modo di approcciare le partite da parte dell’Inter post-Riad, con un atteggiamento che sembra più cauto e meno dominante rispetto a prima, un cambiamento che potrebbe influenzare le prestazioni future della squadra.

I giocatori chiave

Tra gli aspetti positivi, Capello ha identificato in Hakan Calhanoglu, che tanto manca in queste settimane, e Federico Dimarco due pedine fondamentali nella macchina da guerra nerazzurra, considerando il primo come il vero leader in campo, capace di orchestrare il gioco e muovere la squadra, e il secondo come un elemento prezioso per la sua abilità nelle fasi offensive e per il suo contributo decisivo negli ultimi metri. La critica principale rivolta da Capello è verso la fase difensiva di Dimarco, che a suo avviso necessita di miglioramenti.

L’avviso

Capello sottolinea come la forza principale dell’Inter risieda nella varietà e profondità della sua rosa, anche se ammette che le prestazioni delle seconde linee non sono state all’altezza delle aspettative. Un fattore che potrebbe giocare un ruolo chiave nella corsa al titolo è il calendario delle partite, considerato più favorevole per il Napoli. Nonostante ciò, l’ex tecnico rimane attento anche alle potenzialità di altre squadre e figure chiave nel campionato, come evidenziato dal suo accenno a Gasperini, allenatore dell’Atalanta, suggerendo che la lotta per il titolo sia più aperta che mai.

