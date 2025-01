L’indiscrezione che può stravolgere il mercato: Inter su un ex campione d’Europa

I nerazzurri starebbero preparando un’offerta per un campione di indubbie qualità.

Nel vivace mondo del calcio, le squadre sono sempre alla ricerca di quel jolly che possa rivoluzionare il proprio attacco, dando una nuova linfa ai propri schemi offensivi.

È in questo contesto che emerge un’interessante voce di mercato che vedrebbe l’Inter interessata a un grande ritorno in Europa di un ex attaccante del Liverpool. Questa mossa potrebbe segnare un significativo cambio di direzione per i nerazzurri, desiderosi di rafforzare il proprio reparto avanzato sotto la guida di Inzaghi.

Il mercato invernale

L’Inter vorrebbe fare solo operazioni di contorno nel mercato invernale: i dirigenti a più riprese hanno dichiarato di essere soddisfatti della composizione dell’organico a disposizione di Inzaghi. L’unica cosa che può sconvolgere i piani è la richiesta di cessione di qualche giocatore: occhi soprattutto su Davide Frattesi.

Interesse nerazzurro per un ex Liverpool

La notizia che ha iniziato a circolare con insistenza riguarda l’Inter e il suo interesse per un calciatore di origine senegalese che attualmente milita nell’Al Nassr, nella Pro League saudita. Nonostante il mercato dell’Inter non sia stato finora caratterizzato da movimenti eclatanti, sembra che il club abbia messo gli occhi su di lui per potenziare il proprio attacco. Le qualità dell’ex Liverpool, infatti, non sono mai state in discussione e l’opportunità di riportarlo nel calcio europeo rappresenta un’ambizione significativa per i nerazzurri.

Una trattativa in arrivo?

Sport.Fr ha lanciato l’indiscrezione che potrebbe scuotere il prossimo mercato: l’Inter sarebbe pronta a fare un’offerta concreta per riportare Sadio Mané sotto i riflettori del calcio che conta. Sebbene si trovi attualmente sotto contratto con il club saudita, la cifra necessaria per il suo cartellino non sembra rappresentare un ostacolo insormontabile per il club milanese.

