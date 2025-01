“È stato più bravo di lui”: bordate verso Inzaghi ed un consiglio di mercato all’Inter

L’ex fantasista Antonio Cassano ancora una volta non risparmia critiche feroci al tecnico nerazzurro.

Nel mondo del calcio, le analisi post-partita possono spesso riservare spunti di riflessione profonda non solo sulle prestazioni dei giocatori in campo ma anche sulle strategie e le visioni degli allenatori.

Un esempio recente ci viene fornito dalle osservazioni fatte da Antonio Cassano a Viva El Futbol riguardanti la prestazione del Bologna contro l’Inter e, più in generale, l’andamento dei nerazzurri stesso sotto la guida di Simone Inzaghi.

L’analisi

La partita di mercoledì ha visto un Bologna sorprendentemente dominante nei primi minuti di gioco. Gli emiliani hanno dimostrato una qualità di gioco notevole, contraddistinta da un possesso palla veloce e una predisposizione agli uno-contro-uno. Questa fase di gioco ha ricevuto elogi specifici, sottolineando come l’allenatore abbia saputo portare la sua squadra a esprimersi a livelli di vertice, almeno in quelle fasi del match.

Le bordate

Simone Inzaghi è molto criticato dall’ex calciatore, le sue parole: “Simone Inzaghi ha una Ferrari in mano, che può vincere 38 partite su 38, ma fa solo 3-5-2. Se i giocatori stanno bene vince, ma se si deve inventare qualcosa fa fatica. Se trovi un tecnico più bravo di te come Vincenzo Italiano ti mette in difficoltà“. Questa situazione genera pressione, specialmente con la necessità di mantenere il passo con squadre come Atalanta e Napoli nella maratona che è il campionato italiano.

I consigli

L’analisi si sposta poi sulla questione della motivazione dei giocatori e delle scelte di mercato. Cassano riprende il pensiero di Fabio Capello sulla naturale tendenza dei giocatori a ridurre l’intensità e la qualità delle prestazioni dopo alcuni anni sotto lo stesso allenatore, suggerendo che l’Inter potrebbe aver bisogno di rinnovarsi in gran parte o di cambiare allenatore per mantenere alto l’interesse e la competitività.

