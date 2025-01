Caso Frattesi: cosa nasconde il silenzio di questi giorni

La trattativa che potrebbe portare l’ex Sassuolo nella capitale non è affatto morta: il Corriere dello Sport fornisce le ultime sulla vicenda.

In un periodo di fervente attività calcistica e strategie di mercato, l’attenzione si concentra su Davide Frattesi, il cui futuro rimane un punto interrogativo al centro delle voci.

Le dinamiche del calciomercato sono complesse e richiedono pazienza e tempismo, come ben dimostra l’interesse della Roma verso il giocatore attualmente all’Inter.

Lo stato d’animo

Davide Frattesi vive un momento di incertezza anche a livello fisico e sportivo. Attualmente non al top della forma, l’ex giocatore di Monza e Sassuolo dovrà guardare la prossima partita contro l’Empoli dalla panchina. Nell’Inter, il giocatore trova spazio ma non da protagonista assoluto, situazione che potrebbe cambiare drasticamente con il trasferimento alla Roma, dove avrebbe la possibilità di giocare con continuità e di rivendicare il suo posto in Nazionale. La volontà di Frattesi di tornare a Roma potrebbe giocare un ruolo cruciale nella definizione del suo futuro.

La situazione

Nonostante il silenzio delle ultime giornate possa suggerire il contrario, l’interesse della Roma per Davide Frattesi rimane vivo e forte. Il centrocampista, che attualmente milita nell’Inter, rappresenta per il club giallorosso un obiettivo primario in questo mercato di gennaio. La dirigenza giallorossa sta valutando le mosse adeguatamente, consapevole delle complessità che una trattativa di questa portata comporta.

Gli ostacoli

La strada per l’acquisto di Frattesi da parte della Roma si presenta tutt’altro che spianata. Il primo ostacolo consiste nella valutazione economica del giocatore: l’Inter ha chiaramente comunicato che una cessione non sarà possibile per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro liquidi, una somma che al momento sembra superare la portata economica disponibile per il club capitolino. A complicare ulteriormente le cose vi sono le necessità tecniche dell’Inter e i tempi stretti del mercato, con Inzaghi che non è incline a cedere giocatori chiave fino al completamento del maxigirone di Champions, ovvero fino agli ultimi giorni di gennaio.

Leggi l’articolo completo Caso Frattesi: cosa nasconde il silenzio di questi giorni, su Notizie Inter.