Inter: sta finendo il ciclo? Colpi di scena in arrivo e una scelta che spiazza tutti

Il club nerazzurro potrebbe cambiare moltissimo in vista della prossima stagione: anche un titolarissimo potrebbe essere ceduto.

Nel panorama attuale del calcio professionistico, le strategie di mercato e la capacità di anticipare le mosse degli avversari giocano un ruolo cruciale.

Il club nerazzurro sembra aver già delineato i contorni della sua futura squadra, concentrandosi non solo sulla ricerca di talenti emergenti ma anche sulla valorizzazione di pezzi pregiati del proprio organico.

In odore di cessione

All’orizzonte dell’Inter si prospetta un cambiamento radicale nel cuore del campo; ne è convinto Tuttosport. Nicolò Barella si conferma come colonna portante e punto fermo per il futuro, ma attorno a lui le certezze sembrano assottigliarsi. Davide Frattesi, attualmente sotto i riflettori, potrebbe salutare il club già nella finestra di trasferimento di gennaio o, al più tardi, con l’arrivo dell’estate. Anche il futuro di Asllani verrà valutato con attenzione, segnando un periodo di riflessione su pezzi importanti dell’attuale scacchiere interista.

Gli obiettivi in entrata

Tomas Perez, gioiellino in arrivo dal Newell’s Old Boys, rappresenta solo la punta dell’iceberg di un progetto ben più ampio che mira al rinnovamento del centrocampo. Tra i nomi caldi sul taccuino dei nerazzurri spiccano Samuele Ricci, talento pregiato del Torino già nel mirino di altri grandi club, e Petar Sucic della Dinamo Zagabria, per il quale l’Inter vorrebbe muoversi in anticipo blindando il giocatore in vista della prossima estate. Ma è Nico Paz, trequartista del Como, a rappresentare il sogno proibito del club milanese. Si valuta la possibilità di trasformarlo in un nuovo Luis Alberto.

Il grande dubbio

Secondo il quotidiano piemontese, l’Inter potrebbe avere qualche dubbio non solo sulle condizioni fisiche di Acerbi ma anche su quelle di Hakan Calhanoglu. Nonostante l’esperienza e la qualità riconosciuta, anche il suo futuro è circondato da incertezze per via di una stagione segnata finora da infortuni e da una forma fisica non ottimale. In caso di arrivo di grossa offerta, i dirigenti non faranno muro a tutti i costi.

