Inter pronta a stupire: si punta l’esterno rivelazione della Serie A

Arriva un’indiscrezione per certi versi clamorosa per quel che riguarda il mercato nerazzurro in vista della prossima stagione.

Nel tumultuoso e sempre più competitivo mercato del calcio, le squadre cercano costantemente di rafforzarsi per affrontare al meglio le sfide future.

La strategia di mercato non si limita soltanto a trovare talenti emergenti ma anche a valutare giocatori già affermati che possano apportare un contributo immediato. L’Inter, tra le più attive nel panorama del calcio italiano, sembra aver posto gli occhi su un talento che si sta facendo notare nella Serie A.

Le mosse dell’Inter

La sosta invernale è tradizionalmente un momento caldo per i movimenti di mercato, con le squadre che cercano di colmare le lacune o rinforzare le proprie fila. L’Inter, in questo senso, non sta di certo a guardare, gettando le basi per una campagna acquisti mirata tanto al futuro quanto all’immediato. Oltre all’impegno nella ricerca di giovani promesse, sembra che la dirigenza nerazzurra abbia deciso di ampliare il proprio orizzonte, valutando l’ingaggio di giocatori già pronti a dare il proprio contributo.

Nel mirino

Il nome che circola con insistenza negli ambienti del calcio è quello di Nuno Tavares, esterno sinistro portoghese classe 2000, che sta vivendo una stagione magica con la maglia della Lazio; ne è convinto Il Messaggero. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, attirando l’interesse di top club sia italiani che europei. L’Inter si è informata sulle condizioni per un possibile trasferimento del giocatore, consapevole del valore aggiunto che potrebbe portare alla rosa guidata da Simone Inzaghi.

La situazione contrattuale

Arrivato in estate alla Lazio in prestito con diritto di riscatto dall’Arsenal, Tavares ha rapidamente dimostrato il proprio valore in Serie A. Grazie alle sue ottime prestazioni, è quasi scontato che la Lazio eserciterà il diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro più eventuali bonus. I Gunners, dalla loro parte, hanno mantenuto una percentuale sulla futura vendita del giocatore. La clausola e l’interesse di club del calibro di Juventus e Milan complicano ulteriormente la situazione per l’Inter, ma evidenziano il grande potenziale di Tavares. La sensazione è che sarà molto difficile riuscire a strapparlo ai biancocelesti.

