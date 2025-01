I nerazzurri sembrano pronta a puntare su talenti emergenti: se per Perez è quasi fatta, spunta un altro talento nostrano nelle mire di Marotta.

Nel mondo del calcio, le strategie di mercato e i movimenti dei giocatori sono temi sempre caldi, soprattutto quando si tratta di talenti emergenti e di grandi club alla ricerca delle prossime stelle.

L’Inter ha intenzione di assicurarsi una serie di giocatori che le saranno utili soprattutto negli anni a venire.

In bilico

I nerazzurri a gennaio sono alle prese con la situazione di Davide Frattesi. L’ex Sassuolo vuole giocare di più e punta a farlo nella Roma anche se su di lui ci sono anche il Napoli ed altre squadre. L’Inter non intende cederlo ai partenopei per ovvi motivi di classifica mentre la richiesta per i giallorossi è superiore ai 40 milioni di euro.

La ricerca di nuovi talenti

Contemporaneamente la squadra è attivamente alla ricerca di nuove promesse e tra queste spicca il nome di Tomas Perez, centrocampista argentino del Newell’s Old Boys. Il talento sudamericano sembra essere vicino a un accordo con il club italiano, sebbene il suo approdo in Serie A possa richiedere ancora del tempo.

Il nuovo obiettivo

Parallelamente, come riporta Inter Live, emerge la figura di Luca Lipani, mediano con esperienze nell’Under-20 italiana e osservato durante la scorsa stagione in Serie A. Nonostante un minutaggio ridotto, l’Inter considera Lipani un investimento a lungo termine, valutando un acquisto a costi contenuti per poterlo rivalutare in futuro: per strapparlo ai neroverdi potrebbero bastare meno di 5 milioni.

Leggi l’articolo completo Inter: Marotta punta il colpo decisivo dalla Serie B, su Notizie Inter.