Belahyane? No, l’Inter è sulle tracce di un suo compagno di squadra

I nerazzurri sono sempre molto attenti alle rivelazioni giovani che si affacciano alla Serie A.

Nel calcio, il periodo di mercato è sempre carico di rumors, strategie e movimenti mirati a potenziare le rose delle squadre in lotta per i titoli più ambiti.

Quest’anno, l’Inter, con l’obiettivo Scudetto ben impresso nella mente, non fa eccezione, guardando con interesse ai talenti che possano arricchire la propria squadra, puntando in particolare a un gioiello dell’Hellas Verona.

Occhio al mercato

La ricerca di nuovi talenti è una componente cruciale per le squadre che ambiscono a competere ai massimi livelli. Con alcuni giocatori in uscita, come Davide Frattesi, e con la necessità di rinforzare il reparto difensivo, l’Inter si muove sul mercato con determinazione. Mentre si aspettano le mosse della Roma per il centrocampista, i dirigenti sondano il terreno per l’eventuale suo sostituto.

Verso l’estate

I nerazzurri comunque hanno intenzione di fare pochi ritocchi in questo mercato invernale, da giugno in poi invece ci saranno tanti cambiamenti. Oaktree ha chiesto di ringiovanire la rosa e di dare un taglio al monte ingaggi.

La sorpresa

Diego Coppola, difensore centrale classe 2003, si è distinto come un nome emergente nel calcio italiano. Cresciuto nelle giovanili dell’Hellas Verona, ha già fatto vedere le sue qualità in campo, raccogliendo 18 presenze e segnando un gol. La sua giovane età e il talento evidenziato, secondo Inter Live, ne fanno un candidato ideale per i nerazzurri. L’italiano è sotto contratto fino al 2027 e ha un ingaggio molto contenuto di 250mila euro a stagione: il costo dell’operazione potrebbe essere intorno ai 10 milioni.

