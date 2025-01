I nerazzurri potrebbero vedersi scippare quello che è un loro obiettivo di mercato da molti mesi.

Nella frenetica cornice di movimenti e strategie che contraddistingue il calciomercato invernale, le squadre si trovano a navigare in un mare di incertezze, dove ogni scelta può determinare il successo o l’insuccesso delle ambizioni stagionali.

Tra le notizie che stanno tenendo banco, spicca la situazione legata a un possibile trasferimento che coinvolgerebbe l’Inter e l’Arsenal.

L’infortunio

La notizia di un grave infortunio ha improvvisamente trasformato gli scenari di mercato per l’Inter. Una lesione al legamento crociato anteriore di un giocatore, che obbligherà quest’ultimo a un lungo stop e a un intervento chirurgico, ha mandato in fumo le prospettive per questa stagione. Questo imprevisto impone alla dirigenza nerazzurra di ritornare sui propri passi e considerare nuove possibilità.

L’Arsenal e il cambio di rotta

L’Arsenal sembra poter strappare da un momento all’altro uno degli obiettivi nerazzurri. Il club londinese, infatti, si trova a fronteggiare l’assenza di Gabriel Jesus, situazione che spinge i Gunners a cercare rinforzi offensivi prima del previsto.

Il duello di mercato

La vicenda diventa ancora più intrigante considerando l’interesse dell’Inter per lo stesso giocatore: secondo Inter Live ora l’Arsenal starebbe pensando di assicurarsi le prestazioni dell’attaccante Jonathan David già a gennaio senza aspettare di prenderlo a giugno a parametro zero. I Gunners proporrebbero al Lille un indennizzo di circa 7 milioni di euro: già pronto il contratto per il giocatore.

Leggi l’articolo completo Mercato stravolto: l’infortunio che cambia tutto il mercato dell’Inter, su Notizie Inter.