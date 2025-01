I nerazzurri stanno pensando alla soluzione migliore per l’esterno canadese.

Nel mercato calcistico si respira aria di cambiamenti, specie per quanto riguarda giovani talenti che cercano spazio e continuità per crescere.

Uno di questi è Tajon Buchanan dell’Inter, il cui futuro potrebbe prendere una direzione inaspettata già in questo mercato di gennaio.

La situazione

Arrivato a gennaio dell’anno scorso, il canadese non è mai riuscito a convincere Inzaghi a schierarlo in campo con continuità. Esterno con caratteristiche uniche nella rosa nerazzurra, finora i tifosi non hanno potuto ammirare la sua velocità e la sua abilità nel saltare l’uomo. L’Inter solo negli ultimi giorni sta cambiando idea su di lui visto che prima era restia a mandarlo in prestito.

Gli scenari

Il talento canadese, dopo un inizio di stagione complicato da un infortunio che ne ha limitato le presenze in campo, sembra essere nel mirino della Roma, grazie al particolare apprezzamento del suo allenatore, Claudio Ranieri; lo riporta Tuttosport. Tale interesse da parte del club giallorosso apre scenari interessanti per il futuro del giocatore, offrendogli l’opportunità di accumulare esperienza e minuti di gioco in una squadra che punta a valorizzare giovani promesse.

Ripercussioni sulla rosa e la lista Champions

L’Inter non sostituirebbe Buchanan numericamente in questa sessione di mercato. La sua partenza libererebbe però un posto prezioso in lista Champions che potrebbe essere riempito da Joaquín Correa, attualmente escluso dai nomi presentati all’Uefa per la competizione europea.

Leggi l’articolo completo Buchanan in uscita? L’Inter ha già pronta l’alternativa, su Notizie Inter.