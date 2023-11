Le dichiarazioni dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti nei confronti dei nerazzurri tra campionato e Champions

Ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato dei nerazzurri tra campionato e Champions.

INTER TRA CAMPIONATO E CHAMPIONS – «Ringraziamo i giocatori per aver superato il turno. Il Benfica non sembra fortissimo e quindi bisogna cercare di vincere anche se quando hai già in mano il risultato forse ti dedichi più mentalmente al campionato, anche perché a Napoli è importante».

QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE

L’articolo Inter, ancora Moratti: «Ottimo il percorso in Champions» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG