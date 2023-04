Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter, ha parlato della semifinale di Champions col Milan, ma non solo. Le dichiarazioni

INTER MILAN – «Derby di Champions? Rappresenta tanto dopo 20 anni tornare a giocarsi una semifinale di Champions per le due squadre di Milano e per il calcio italiano che è riuscito a portare 5 squadre nelle fasi finali delle coppe europee, questo significa che il movimento è sano. Ora sono due sfide esaltanti, sarà una grande festa per Milano, vedremo chi delle due riuscirà a fare un passo verso Istanbul»

CAMPIONATO E OBIETTIVI – «Risultati di questo anche non pianificati all’inizio della stagione, aiuta molto dal punto di vista di sostenibilità e stabilità finanziaria. Per noi è importante raggiungere il quarto posto, dall’altro lato dobbiamo riconoscere che negli ultimi anni abbiamo partecipato e parteciperemo a 5 finali. Questo significa che anche il progetto e la strategia ha dato i suoi frutti. Chiaro che la parte finale della stagione diventa molto interessante con una finale di Coppa Italia e una semifinale di Champions che aiuterà l’aspetto finanziario, ma sicuramente aiuterò l’entusiasmo dei tifosi»

