Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato a Milan Tv del momento dei rossoneri in stagione e dei prossimi impegni

STAGIONE: «Abbiamo passato vari momenti, dai più brutti ai più belli. Ogni anno guardavamo sempre avanti e penso che siamo migliorati ogni anno, raggiungendo qualcosa di speciale. All’inizio è stata la qualificazione in Champions League, poi lo Scudetto, adesso siamo andati avanti in Champions. Sicuramente l’obiettivo di inizio stagione era di vincere ancora lo Scudetto perché noi pretendiamo sempre il massimo. La qualificazione in Champions ovviamente ora è un obiettivo. Il Milan ovviamente deve giocare la Champions e dobbiamo raggiungere questo traguardo».

MIGLIORAMENTI: «Penso che anche io, come tutta la squadra, sono migliorato di anno in anno, sono cresciuto tantissimo come persona e giocatore. Penso che abbiamo ancora tanti margini di crescita, soprattutto i ragazzi più giovani di me. Io sono orgoglioso sinceramente di me stesso, di quello che ho fatto nel Milan e ho fatto vedere a tutti che sono un giocatore da Milan».

