Roberto Martinez, commissario tecnico del Portogallo, ha parlato ad Antena 1 del difficile momento che Cristiano Ronaldo sta vivendo in Arabia Saudita.

PAROLE – «Ronaldo? È un giocatore e una persona molto importante nello spogliatoio. Gioca in una posizione chiave, è un attaccante che può fare la differenza, ha un’esperienza unica. Non c’è nessun altro giocatore al mondo che abbia 198 presenze in Nazionale e questo per noi è qualcosa di molto prezioso. Andare all’Al Nassr è stata una decisione calcistica, legata alla sua prestazione. Io prendo decisioni difficili e importanti per la squadra, ma è sempre il campo a parlare. Penso che Cristiano abbia giocato un ruolo molto positivo e importante nelle partite che abbiamo disputato a marzo».

