Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato alla presentazione del libro ‘Le nuove guerre del calcio’ di Marco Bellinazzo.

NASCITA ED ERRORI NEL PROGETTO – «Il percorso della Superlega è stata forse risultato di una gestione della comunicazione non proprio corretta perché l’intenzione era quella di iniziare un percorso all’interno delle istituzioni che però è bollito in quarantotto ore. Era nata sì con un formato, abbiamo detto, non corretto ma avete anche visto subito dopo che i tre club rimasti avevano immediatamente fatto delle revisioni al formato stesso aprendo alla meritocrazia. Diciamo che forse l’errore più grande è stato quello di non aver comunicato per tempo per poi partire con un’idea progettuale. Detto questo da lì si è partiti con un cambiamento del sistema calcio perché anche la UEFA ha agito: sono state istituite nuove competizioni come la Conference League».

