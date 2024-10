Il club nerazzurro ha ufficializzato i numeri del proprio bilancio per quel che riguarda la scorsa stagione. L’Inter ha comunicato sul proprio sito ufficiale tutti i dati del bilancio del 2023/24: “L’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il bilancio per l’anno fiscale 2023/24, al termine dell’incontro svoltosi in modalità telematica in data odierna alla presenza del Presidente Giuseppe Marotta e del CEO Corporate Alessandro Antonello“. “Il Collegio Sindacale di F.C. Internazionale Milano S.p.A., giunto a scadenza, è stato nominato in nuova formulazione per il triennio 2024-2027″. I costi “I costi di produzione restano pressoché stabili rispetto all’anno precedente, per un totale di 464,5 milioni di euro. Diretta conseguenza di questi andamenti è un aumento netto del valore della produzione per 9 milioni di euro, rispetto a una perdita di 40 milioni di euro nello scorso esercizio”. La ricapitalizzazione “Dal 22 maggio 2024, fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”) sono […]

Leggi l’articolo completo Inter: approvato il bilancio 2023/24, tutti i dettagli, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG