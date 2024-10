Il presidente dell’Inter Beppe Marotta durante il Consiglio di Amministrazione ha ringraziato la famiglia Zhang e la nuova proprietà. A margine dell’assemblea degli azionisti Beppe Marotta ha tracciato la via per il futuro; ecco alcuni stralci delle sue dichiarazioni. “Uno degli elementi essenziali per lo sviluppo dell’Inter è rappresentato senza dubbio dalla creazione di un nuovo stadio di proprietà”. “Il lavoro e l’impegno del nostro azionista hanno dato un nuovo impulso anche su questo fronte e l’auspicio è che il percorso stia andando nella giusta direzione”. A lavoro su Appiano Gentile “Oaktree, nel frattempo, è molto attenta al potenziamento delle infrastrutture, a partire dal BPER Training Centre di Appiano Gentile e il KONAMI Youth Development Centre e su entrambe prevede investimenti già a partire da questa stagione, al fine di adeguarle alle più moderne esigenze di un top Club”. Scenari futuri “La fiducia che le donne e gli uomini del […]

