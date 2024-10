L’ex calciatore anche dell’Inter Andrea Ranocchia commenta quanto sta accadendo nel campionato di Serie A. Andrea Ranocchia ha parlato di Serie A e di Inter-Juventus a Pressing. “Lukaku ancora non è nella sua massima forma, ma un po’ tutto il Napoli sta trovando gli equilibri, le giocate”. “Le prossime 5-6 partite diranno a che punto è perché affronterà tutte le più forti. Per vincere un campionato la strada è lunga e devi avere un know how che Conte ha. In più il Napoli ha tante partite in meno delle altre”. Sul Derby d’Italia “Partita stranissima, un Inter-Juve così secondo me non c’è mai stata. A livello di spettacolo ci siamo divertiti tutti. Le due protagoniste hanno entrambe da recriminare a seconda dei momenti della partita. La partita è strana perché la Juve nelle prime giornate ha concesso pochissimo e l’Inter lo scorso anno se Sommer faceva una parata a partita era tanto”. Il fallo da rigore […]

Leggi l’articolo completo Corsa Scudetto: secondo l’ex difensore due squadre hanno qualcosa in più delle altre, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG