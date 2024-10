Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini annuncia novità per quel che riguarda i tifosi che vogliono seguire dal vivo la SuperCoppa. Lorenzo Casini ha concesso una lunga intervista a Radio Anch’io Lo Sport in cui ha parlato di diversi argomenti a partire dal format della SuperCoppa italiana. “Il format a quattro non è scolpito nella pietra, viene deciso di anno in anno dall’assemblea”. “Il contratto è di sei anni di cui quattro in Arabia e il format viene deciso di volta in volta. I pro del formato a quattro, oltre a quello economico, è un’occasione anche di andare all’estero e farsi conoscere. I club lo vedono come un’opportunità”. Il messaggio ai tifosi “Non è una questione solo economica, quando si è portata la Supercoppa all’estero c’era anche una forte esigenza di promozione fuori dai confini nazionali. Il tema dei tifosi è certamente importante, tanto che stiamo lavorando per […]

