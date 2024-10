Nei primi due big match finora affrontati i nerazzurri hanno mostrato di non essere freddi nel finire l’avversario. In una sfida che si preannunciava come un classico confronto ad alta tensione, la partita tra Inter e Juventus di ieri ha sorpreso tutti, trasformandosi in uno spettacolo ricco di goal e emozioni, finito in un incredibile pareggio per 4-4. Le due squadre, per via dell’andamento del match, escono con umori agli opposti dal match: molteplici le critiche ai nerazzurri. Record Il primo tempo del Derby d’Italia ha visto una pioggia di goal senza precedenti, con ben 5 reti che hanno infranto ogni record precedente per questo incontro. L’Inter, mostrando sprazzi del suo dominio già noto nella passata stagione, ha trovato la via della rete 4 volte, sembrando in grado di archiviare la partita con un punteggio decisamente a proprio favore. L’incidenza degli allenatori L’analisi della partita non può prescindere dalle scelte […]

Leggi l’articolo completo La contraddittorietà dell’Inter, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG