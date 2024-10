I nerazzurri non sono riusciti a difendere due reti di vantaggio in casa in un big match rianimando gli avversari e gettando alle ortiche 2 punti. In un frenetico Derby d’Italia, che somigliava più ad un’accesa battaglia senza esclusione di colpi piuttosto che al tradizionale confronto tattico, Inter e Juventus hanno regalato agli spettatori un match indimenticabile. Un 4-4 finale che racconta di rimonte, occasioni sprecate e scelte tecniche discutibili, in un incontro che avrebbe potuto facilmente pendere verso una netta vittoria nerazzurra ma che si è concluso in modo inaspettato. Decisivo La Juventus ha mostrato carattere e determinazione, attributi che le hanno permesso di riequilibrare il punteggio e di strappare un pareggio dal sapore di vittoria. Il doppio intervento di Yildiz, entrato a gara in corso, si è rivelato decisivo: l’attaccante ha segnato una doppietta che ha rimesso in gioco la sua squadra. Errori nerazzurri L’Inter ha avuto l’occasione […]

