L’attaccante austriaco è pronto a fare la sua parte per cercare di sbloccare la sua possibile cessione.

L’Inter ha scelto Marko Arnautovic per l’attacco ma il Bologna non vuole saperne di cedere il 34enne. I rossoblù avrebbero un patto con l’attaccante, una sorta di promessa che lo libererebbe in caso di chiamata da parte di una big; stando però alle uscite pubbliche dei dirigenti felsinei, questi non sembrano così propensi ad esaudire i desideri del giocatore.

Il Corriere della Sera però sostiene che la situazione possa sbloccarsi da un momento all’altro: l’offerta dell’Inter è di 8 milioni di euro e potrebbe essere accettata. Il Bologna intanto è pronto anche a valutare l’acquisto di Petagna dal Monza. Per i nerazzurri restano sempre vive ma sullo sfondo le piste Taremi e Beto.

L’articolo Inter: Arnautovic forza la mano, basterà? proviene da Notizie Inter.

